Сицинский: для участия в «Героях Подмосковья» была важна готовность учиться

Старший лейтенант Олег Сицинский, принявший участие в программе «Герои Подмосковья», рассказал РИАМО о том, какими качествами должен был обладать кандидат для зачисления в программу. По словам военнослужащего, ключевым требованием была психологическая готовность вернуться к учебе.

«Говоря о качествах, которые нужны для участия в программе, то, на мой взгляд, самое главное — это готовность учиться. Большинство участников — люди старше 30 лет, и многие просто забывают, что такое учеба. В принципе — сидеть на лекциях, сдавать экзамены, тянуть билеты, воспринимать новую информацию, слушать. Нужно быть морально готовым к тому, чтобы снова учиться и впитывать знания. Это, наверное, самый главный момент», — рассказал участник программы «Герои Подмосковья», старший лейтенант Олег Сицинский.

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Ранее в мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» торжественно выдали дипломы участникам программы «Герои Подмосковья». Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что после стажировок участники защитили свои проекты.

«Они (участники — ред.) смогли применить полученные знания на практике в рамках стажировок, по итогам которых каждый защитил свой проект. Очень надеюсь, что все выпускники программы смогут найти применение приобретенным в ходе обучения профессиональным навыкам и компетенциям. Уже сейчас некоторые из них работают в органах местного самоуправления, государственной власти причем как регионального, так и федерального уровня», — добавил губернатор.

