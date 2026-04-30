Химической опасности нет: вражеский беспилотник атаковал предприятие под Пермью

Губернатор Дмитрий Махонин сообщил о прилете БПЛА на промплощадку в Прикамье

В четверг на одну из промышленных площадок Пермского края была совершена атака вражеского беспилотного летательного аппарата, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал, а значимых разрушений инфраструктуры не зафиксировано.

Все сотрудники предприятия в момент подлета дрона были оперативно эвакуированы в специальные защитные сооружения.

На данный момент угроза жизни и здоровью жителей региона отсутствует. Глава края отдельно подчеркнул, что риска возникновения химической опасности после падения БПЛА нет. На месте происшествия работают экстренные и оперативные службы.

В связи с произошедшим в Пермском крае сохраняются особые режимы — «Беспилотная опасность» и план «Ковер». Власти региона обратились к гражданам с убедительной просьбой строго соблюдать запрет на публикацию фото- и видеоматериалов с места падения дрона или работы ПВО. Распространение таких кадров в Сети расценивается как прямая помощь врагу в корректировке огня и оценке результатов удара.

Ранее в Перми очевидцы заметили дрон, который пролетел мимо дома и попал в значимый объект. В городе появился новый источник дыма.

Пермь с утра атакуют вражеские беспилотники. ПВО отражала воздушную атаку.

