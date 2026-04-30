В Шаховской откроется семейный ресторан предпринимательницы Татьяны Прядун

Предпринимательница Татьяна Прядун из Шаховской планирует открыть семейный ресторан на улице Шамонина в ближайшие месяцы. Сейчас в помещении ведутся ремонтные работы, а новое заведение станет четвертым объектом семейной сети.

Татьяна Прядун начала свой бизнес в 2019 году с открытия пекарни «Мельникъ» в Шаховской. Позже семья запустила пиццерию и бистро в здании администрации округа. Идея собственного дела возникла у Татьяны во время декретного отпуска, когда она не нашла в городе подходящего места для семейного отдыха.

Инвестором выступил супруг предпринимательницы. На открытие первой точки семья вложила около 8 миллионов рублей, часть средств взяли в кредит. За производство и управление отвечает Татьяна, логистикой занимается муж, а стратегию развития они определяют вместе.

Пекарня выпускает ремесленный хлеб длительной ферментации, используя только натуральные ингредиенты. В ассортименте более 30 видов продукции и около 10 сортов хлеба. В месяц реализуется до 2 тонн хлеба. Сеть ежедневно обслуживает от 300 до 500 человек и предоставляет около 30 рабочих мест. Открытие нового ресторана позволит создать дополнительные вакансии для жителей округа.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», - отметил Воробьев.