Ефимов: 8 соцобъектов возвели в столичном районе Богородское за пять лет

Восемь социальных объектов построили в столичном районе Богородское за последние 5 лет. Как сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, средства на их строительство были взяты из бюджета города и частных инвестиций.

«За прошедшие пять лет силами города и столичных девелоперов в районе Богородское возвели восемь объектов социальной инфраструктуры. В их числе четыре детских сада на 520 мест, две школы на 1 тыс. мест, а также физкультурно-оздоровительный комплекс и поликлиника. Новые объекты отличаются индивидуальными архитектурными решениями, использованием современных технологий, учетом потребностей маломобильных граждан и высокими стандартами отделки», — рассказал Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба столичного Градостроительного комплекса.

Так, на улице Игральной в 2023 году открылась взрослая поликлиника. Ее построили за счет городского бюджета. В медучреждение завезли современное оборудование, а для маломобильных граждан создали доступную среду.

Благодаря активной помощи столичных инвесторов в Тюменском проезде построили и уже открыли дошкольное учреждение на 275 мест. Здесь разместили 11 групп, которые оснащены раздевалками, спальнями, буфетом и игровыми комнатами. В дошкольном учреждении оборудовали кабинеты для развивающих занятий, физкультурный и музыкальный залы. А для занятий на свежем воздухе сделали игровые и спортплощадки.

Общая площадь трехэтажного здания с подземным этажом составила более 4 тыс. кв. м.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столичном районе Солнцево вскоре откроет свои двери школа с ИТ-полигоном и робоклассом.