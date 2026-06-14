Челябинское море: город затопило после сильного дождя

Челябинск затопило после прошедшего в городе мощнейшего дождя. Молния ударила в провода, поэтому трамваи встали, сообщает SHOT .

Как рассказали местные жители, ливень был стеной, а от молний гудели сигнализации автомобилей. Улицы быстро затопило. Также оборвался контактный провод на северо-западе Челябинска, движение трамваев было заблокировано.

По их словам, сильнее всего пострадал недавно отремонтированный участок на улице Братьев Кашириных. Кроме того, с трудом транспорт передвигается по Комсомольскому проспекту и Университетской набережной. Люди ходят по колено в воде.

Также люди делятся видео, на котором снимают сильно затопленные улицы, где машины едут наполовину в воде, или остановились после сильного гидроудара.

На все места подтоплений в городе выехали коммунальные службы.

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