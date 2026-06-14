Фото - © Страница в Инстаграм* @ xoxro/*запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ

Руки на руль: полуголые девушки танцевали на пилоне-грузовике в Новосибирске

В Новосибирске полуобнаженные девушки станцевали на пилоне, который был установлен на движущемся грузовике.

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как группа полуголых девушек едет на эвакуаторе Mercedes-Benz. При этом одна из представительниц прекрасного пола в этот момент танцует на пилоне. За грузовиком едет внедорожник Lexus, из люка которого еще одна девушка снимает происходящее на камеру.

Из-за полуголого перформанса образовалась пробка. При этом водители спокойно двигались со скоростью потока и не обгоняли эвакуатор.

«Раскрыт секрет пробок в Новосибирске. Будь в курсе», — подписала автор свой видеоролик.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.