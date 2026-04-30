Стал известен режим работы Сбера во время майских праздников

1 мая, в пятницу, откроются только дежурные отделения. В субботу, 2 мая, и воскресенье, 3 мая, будут открыты офисы, которые обычно работают по субботам и воскресеньям. В День Победы, 9 мая, посетителей обслужат дежурные офисы. 10 мая откроются офисы, которые работают по воскресеньям, а 11 мая, в понедельник, — те, что работают по субботам.

Уточнить график конкретного офиса можно в приложениях СберБанк Онлайн (для розничных клиентов) и СберБизнес (для корпоративных клиентов), на сайте банка в разделе «Офисы и банкоматы» или в самих отделениях.

Платежи по кредитам физических лиц 1–3 и 9–11 мая будут списываться в штатном режиме. Если дата платежа выпадает на выходной или праздничный день (1–3 и 9–11 мая), его можно внести до первого рабочего дня включительно (4 и 12 мая соответственно), просрочки при этом не будет.

Если срок действия вклада заканчивается 1 или 2 мая, его пролонгируют 2 мая. Пролонгацию вкладов, срок которых истекает 3 мая, перенесут на 4 мая. Если срок действия вклада заканчивается 9, 10 или 11 мая, его пролонгируют 11 мая.

Обслуживание корпоративных клиентов в офисах банка осуществляется с ограничениями по отдельным типам операций. Для уточнения информации нужно обратиться в центр поддержки клиентов. Он работает круглосуточно и без выходных. Бесплатные звонки с мобильных телефонов — 0321, с городских — 8 800 5555-777. Также можно получить онлайн-консультацию в клиентском чате, кликнув на значок сообщения в правом нижнем углу главной страницы сайта СберБизнеса. Информация о сервисах, доступных без посещения отделений банка, размещена здесь.

Банкоматы в зонах круглосуточного самообслуживания при офисах продолжат функционировать 24/7. Устройства в торговых центрах и других организациях будут доступны по графику работы этих заведений. При этом большинство финансовых вопросов в любое время можно решить в приложении СберБанкОнлайн — им пользуется 85 млн россиян.

Помимо этого, ко Дню Победы Сбер присоединится к традиционной всероссийской акции «Георгиевская ленточка». С 1 по 9 мая включительно георгиевскую ленту сможет получить каждый посетитель любого офиса банка. Уже подготовлено порядка 1,5 млн лент — одного из главных символов праздника.