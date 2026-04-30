Каждый четвертый россиянин планирует майские за 24 часа до выезда

Эксперты финтех-компании ЮMoney и сервиса бронирования жилья «Суточно.ру» выяснили, как россияне планируют провести майские праздники в 2026 году и почему само понятие «планирование» радикально изменилось.

Согласно данным, полученным из опроса, который проводился на сайте ЮMoney и участие в котором приняло более полутора тысяч пользователей электронного кошелька, финтех убил долгосрочное планирование, гибкость — новая норма, а главная традиция жарки шашлыка остается в приоритете.

Экономика момента: почему правило последней минуты работает

Еще несколько лет назад позднее планирование поездки означало риск: дорогие билеты, дефицит мест, сложный процесс возврата. Сейчас, по данным опроса ЮMoney, 27% россиян на пороге майских праздников еще не определились с планами. И это не признак экономии или прокрастинации, а осознанная потребительская стратегия.

Развитие технологий привело к тому, что инструменты финтеха убили необходимость долгосрочного планирования. Сегодня забронировать жилье можно за пару минут прямо в смартфоне, оплата проходит мгновенно, а фильтры позволяют моментально найти квартиру с нужными параметрами. В результате формируется новая модель поведения — «цифровая спонтанность». Люди не фиксируют планы заранее, а держат окно возможностей открытым до последнего: дожидаются идеального прогноза погоды и бронируют поездку за утренним кофе.

Мангал, дача и генеральная уборка

Несмотря на рост спонтанных поездок, половина респондентов (50%) планирует традиционно жарить шашлыки. Второе место по популярности среди домашних дел занимает уборка в квартире (24%) — многие используют длинные выходные для наведения порядка перед летом. Прогулки по городу планирует каждый пятый (21%).

В целом треть россиян (33%) собирается провести майские в своем городе. Среди тех, кто готов выехать за пределы квартиры, 25% отправятся за город, 17% выберут природу и кемпинг, 10% поедут в соседний регион, а 5% доберутся до моря. (В опросе был возможен множественный выбор вариантов).

При этом россияне не намерены ограничиваться коротким отдыхом на грядках. Почти треть опрошенных (31%) берут дополнительные дни и превращают майские в полноценный отпуск длительностью более недели. Еще 28% уедут на 4–7 дней, и лишь 38% ограничатся базовыми тремя выходными.

Куда можно успеть даже в последний момент

По данным «Суточно.ру», в лидерах по бронированиям на майские праздники остаются Казань, Санкт‑Петербург и Минск.

В список востребованных направлений также входят Москва, Нижний Новгород, Калининград, Ярославль, Краснодар, Зеленоградск и Кисловодск.

В среднем туристы арендуют жилье на трое суток, а средний чек за аренду по России сейчас составляет 16 200 рублей.

