Более 1 млн человек посетили экотропы Петербурга
С начала 2025 года семь экологических маршрутов Санкт-Петербурга приняли более миллиона посетителей. Власти планируют расширить сеть экотроп до 30 к 2030 году, сообщает газета «Петербургский дневник».
В Петербурге работают семь экологических маршрутов.
Они оборудованы настилами, информационными стендами и зонами отдыха и подходят для посетителей с разной подготовкой.
Маршруты позволяют познакомиться с природой, геологией и историей территорий.
