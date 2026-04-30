Избивал за двойки: суд дал 3 года условно отцу, истязавшему сыновей

Условный срок получил 46-летний житель Воронежской области, признанный виновным в истязании несовершеннолетних детей и ненадлежащем исполнении обязанностей по их воспитанию, сообщает издание «Новости Воронежа» .

С октября по декабрь прошлого года пьяный житель города Калач систематически жестоко обращался со своими сыновьями 9 и 13 лет. Причин для применения насилия было две: непослушание и низкие оценки в школе. Он оскорблял детей, часто избивал их и совершал другие насильственные действия.

Помимо этого, местный житель должным образом не исполнял обязанности по содержанию и воспитанию своих сыновей. Мальчиков передали под опеку бабушке.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к 3 годам и 1 месяцу лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Кроме того, он обязан выплатить компенсацию морального вреда в размере 60 тыс. рублей каждому. К настоящему моменту приговор суда в законную силу не вступил.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.