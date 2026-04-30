Зэк-убийца сжег на плите лицо новой возлюбленной и отправил ее пилить дрова

С пострадавшей женщиной, которая также является мамой троих детей, экс-зэк состоял в близких отношения, часто бывал у жертвы дома. Его возлюбленная жаловалась сестре, что мужчина регулярно бил ее, так как ревновал, а один раз ударил ее отца (живущего вместе с дочерью), а ее саму чуть не задушил.

В день нападения, как рассказала пострадавшая, мужчина пришел с алкоголем и предложил ей выпить, но она отказалась. Тогда убийца вспылил, начал кричать, схватил за волосы и с силой придавил щекой к раскаленной электроплите, держал жертву, пока она не потеряла сознание. А когда пострадавшая очнулась, то предложил ей пойти пилить дрова, якобы «так рана быстрее заживет».

«Обвиняемый начал ей задавать вопросы касаемо того, что с ней произошло. Она дала понять, что помнит случившееся. На что мужчина сказал: „ты теперь, кроме меня, никому не нужна“», — говорится в материалах дела по данному случаю.

Она отметила, что боялась писать на напавшего заявление, так как опасалась расправы. Мужчину в прошлом осудили за убийство жены. Также он нигде не работал, регулярно выпивал и жил на небольшую пенсию в 10 тыс. рублей, которую платили по инвалидности.

Как уточнил источник, разница в возрасте поссорившейся пары составляет лет 10-15. Женщина и сама с характером: у нее трое детей, но ее лишили родительских прав. При этом она регулярно выпивает, ее привлекали за неуплату алиментов, постоянной работы нет.

Мужчина вины в нападении не признал, а полученные ожоги II–III степени объяснял несчастным случаем: якобы жертва сама упала лицом на плиту. Но в итоге суд признал агрессора виновными и приговорил к 4 годам колонии общего режима.

