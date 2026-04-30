Споры с ФНС по самозанятым: причины проигрыша бизнеса и шансы

Сотрудничество с самозанятыми остается законным инструментом для привлечения специалистов без дополнительной налоговой нагрузки. Однако на практике компании часто сталкиваются с претензиями со стороны налоговых органов, которые пытаются доказать подмену трудовых отношений, рассказали РИАМО эксперты платформы для отношений с самозанятыми «Консоль», которые проанализировала судебную практику по спорам бизнеса с ФНС.

По данным ФНС, около 80% таких споров компании проигрывают уже в судах первой инстанции. Основная причина — типовые ошибки в выстраивании работы с исполнителями. При этом в 31% случаев бизнесу удается отстоять свою позицию, если документы и процессы оформлены корректно.

Эксперты отмечают, что налоговые органы действуют по понятной модели и оценивают совокупность признаков. Наибольшее внимание вызывают ситуации, когда выплаты самозанятым носят регулярный характер и напоминают заработную плату. Такие случаи встречаются в 67% споров. Еще 45% претензий связаны с тем, что самозанятые фактически работают на территории компании и используют ее ресурсы: от оборудования до корпоративной почты и оплаты обучения. В 38% случаев у исполнителя отсутствуют другие заказчики, что усиливает позицию налоговой о зависимости от одного работодателя. Дополнительными факторами риска становятся подчинение внутреннему распорядку компании (29% споров) и оказание услуг, требующих лицензии (22%). Такие данные привели специалисты«Консоль» после анализа картотеки судебных решений.

«Главная проблема в том, что многие компании формально оформляют самозанятых, но по факту выстраивают с ними трудовые отношения. Налоговая это видит и последовательно доказывает в судах. При этом практика показывает: если бизнес изначально правильно выстраивает модель работы и документооборот, риски можно существенно снизить и успешно отстоять свою позицию. Ключевое значение имеют доказательства реальной самостоятельности исполнителя: наличие других клиентов, отсутствие фиксированного графика, привязка оплаты к результату, а не к времени», — отмечает юрист платформы для отношений с самозанятыми «Консоль» Александр Поштак.