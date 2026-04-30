В Петербурге экс-полицейский похитил 9 млн рублей у задержанного

В Санкт-Петербурге бывшего сотрудника полиции обвинили в превышении полномочий и краже более 9 млн рублей у задержанного. Происшествие случилось в апарт-отеле на улице Социалистическая, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Следственное управление возбудило уголовное дело в отношении бывшего полицейского. По версии следствия, вечером 24 октября 2025 года он прибыл в апарт-отель на Социалистической улице для задержания мужчины. В процессе, действуя вместе с другими лицами, бывший силовик нанес ему несколько ударов по голове. Также, обнаружив при задержанном более 13 млн рублей, он, как полагает следствие, похитил свыше 9 млн рублей.

Экс-правоохранитель задержан. Ему предъявлены обвинения.

Расследование уголовного дела продолжается.

