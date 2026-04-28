сегодня в 11:51

В горящей многоэтажке на севере Москвы могут находиться 200 человек

В Москве на севере столицы продолжает бушевать крупный пожар в строящемся здании во 2-м Амбулаторном проезде недалеко от станции метро «Динамо». По уточненным данным МЧС, в результате происшествия один человек погиб, еще шесть пострадали. Внутри здания могут находиться до 200 человек, пишет ТАСС .

Спасателям удалось эвакуировать и спасти 21 человека.

Сложность пожара была повышена с третьего до четвертого ранга. Это означает, что для тушения привлечены значительные силы пожарных подразделений города. По информации оперативных служб, огонь продолжает распространяться. Пламя охватило несколько этажей строящегося здания.

На месте происшествия работают усиленные расчеты пожарных, спасатели и бригады скорой помощи. В условиях открытого горения доступ к некоторым участкам затруднен.

Следственные органы начали проверку по факту пожара. Рассматриваются различные версии произошедшего, включая возможное нарушение техники безопасности. МЧС призывает граждан не приближаться к месту происшествия и не мешать работе экстренных служб.

