Сотрудники «Мособлгаза» устраняют последствия непогоды в Подмосковье

Бригады «Мособлгаза» совместно с энергетиками восстанавливают инфраструктуру после снегопада и ураганного ветра, обрушившихся на Подмосковье в конце апреля. Работы ведутся в ряде округов, включая Дмитровский и Талдомский, сообщает пресс-служба Мособлгаза.

В конце апреля на территорию региона пришли мощный снегопад и ураганный ветер. Наиболее сильно пострадали городские округа Раменский, Домодедово, Дмитровский и Чехов. Там зафиксированы поваленные деревья, повреждения линий электропередачи и перебои с электроснабжением.

«Мособлгаз» совместно с коллегами из «Россети» оперативно приступил к восстановительным работам. Бригады компании задействованы на ключевых участках в Дмитровском и Талдомском округах.

Специалисты осматривают воздушные линии электропередачи, оценивают масштаб повреждений и формируют план дальнейших действий. Также они расчищают трассы от упавших деревьев и ремонтируют поврежденные участки линий. Работы направлены на скорейшее восстановление электроснабжения и обеспечение стабильной работы инфраструктуры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что вовлеченность глав округов Подмосковья и энергосетевых компаний в устранение последствий аномального снегопада в начале мая очень важна.

Губернатор также отметил партнерскую работу и с «Россетями», и с подразделениями МЧС, с региональными структурами. Это было критически важно, по его словам.

«Эта авария была ликвидирована. Хочу подчеркнуть важность вовлеченности глав, сопровождения всех очень важных технологических этапов. Здесь я имею в виду оперативное подключение передвижных электростанций для того, чтобы подать тепло, для того, чтобы работали ВЗУ», — сказал Воробьев.