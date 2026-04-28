В Павловском Посаде состоялось торжественное открытие Аллеи звезд

26 апреля на территории музея Вячеслава Васильевича Тихонова прошло знаменательное событие — торжественное открытие Аллеи звезд. Это мероприятие стало ярким дополнением к юбилейному, уже 10-му по счету международному кинофестивалю «17 мгновений…», который традиционно собирает в Павловском Посаде ведущих актеров, режиссеров и кинолюбителей, сообщила пресс-служба администрации городского округа Павловский Посад.

Десять лет фестиваль объединяет поклонников отечественного кино, создавая площадку для общения, обмена опытом и демонстрации новых работ. А теперь у Павловского Посада появилась своя Аллея звезд — символ признания талантов и гордости российского кинематографа. Теперь жители и гости города смогут прогуливаться по ней, вспоминая имена великих актеров и режиссеров, оставивших яркий след в истории кино.

После церемонии открытия у жителей округа была возможность пообщаться с известным актером Александром Домогаровым, задать вопросы и просто поболтать. Такие встречи ценны тем, что звезды кино не держатся за сцены и камеры, а готовы делиться теплом и душевностью с поклонниками, становясь настоящими друзьями.

Это событие стало настоящим подарком для Павловского Посада и его жителей, еще раз подчеркнув значимость киноискусства в нашей жизни и наше уважение к его великим создателям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.