В Белгородской области 3 человека пострадали в результате атаки дрона ВСУ

В селе Новая Таволжанка Белгородской области 3 мирных жителя пострадали при атаке ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

«В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа от атаки дрона на легковой автомобиль ранены трое», — сообщил он.

По его словам, девушка получила баротравму, у одного мужчины — минно-взрывная травма, слепое осколочное ранение шеи и касательные раны головы, у одного мужчины — минно-взрывная травма, баротравма, ушибы грудной клетки и ноги.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале о новых жертвах атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Погиб один мирный житель, еще четверо получили ранения различной степени тяжести.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.