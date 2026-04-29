Силы ПВО сбили две воздушные цели над Севастополем

Средства противовоздушной обороны сбили две воздушные цели над Севастополем, сообщил губернатор Михаил Развожаев на платформе «Макс».

В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы», — сообщил он.

Предварительно, сбито две воздушных цели в районе Качи и Балаклавском районе.

Отмечается, что гражданские объекты не пострадали.

Ранее губернатор Севастополя Развожаев призвал записываться в отряды обороны. Он напомнил, что отряд создали отряд по указанию президента РФ Владимира Путина в декабре 2023 года.

