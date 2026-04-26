Губернатор Севастополя Развожаев призвал записываться в отряды обороны

Все, кто готов защищать Севастополь, могут записаться в отряд с одноименным названием, который набирает бойцов, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Он напомнил, что отряд создали отряд по указанию президента РФ Владимира Путина в декабре 2023 года. Сначала он состоял в основном из добровольцев теробороны. Подразделение возглавил Михаил Чалый.

По словам губернатора, за два года отряд сильно вырос. Его бойцы прошли серьезное обучение и круглосуточно несут вахту, выполняют работу, от которой напрямую зависит безопасность города и его жителей.

Развожаев добавил, что основными задачами подразделения являются отражение атак БПЛА в составе мобильных огневых групп, противотеррористическая и антидиверсионая работа, охрана важных объектов вместе военными и силовиками, патрулирование гор и лесов, помощь в обеспечении правопорядка.

Все желающие вступить в отряд могут позвонить по телефону: +7 (978) 523-47-04.

