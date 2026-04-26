сегодня в 22:16

Женщина пострадала при атаке ВСУ на Белгородскую область

В хуторе Вязовской Краснояружского округа дрон атаковал сельхозпредприятие. Сотрудница почувствовала себя плохо и вызвала скорую помощь.

Медики прибыли на место и оказали помощь женщине с баротравмой.

«Госпитализация не потребовалась, лечение продолжит амбулаторно», — отметил Гладков в своем Telegram-канале.

При этом на месте атаки оказались повреждены фасад и входная группа одного корпуса предприятия.

