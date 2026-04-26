Женщина пострадала при атаке ВСУ на Белгородскую область
Белгородскую область продолжают атаковать украинские дроны. В результате очередного удара пострадала мирная жительница, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.
В хуторе Вязовской Краснояружского округа дрон атаковал сельхозпредприятие. Сотрудница почувствовала себя плохо и вызвала скорую помощь.
Медики прибыли на место и оказали помощь женщине с баротравмой.
«Госпитализация не потребовалась, лечение продолжит амбулаторно», — отметил Гладков в своем Telegram-канале.
При этом на месте атаки оказались повреждены фасад и входная группа одного корпуса предприятия.
