Системы распознавания лиц на московских стройках за 10 млрд руб дают сбой

Сбои в работе системы распознавания лиц на стройках за 10 млрд рублей наблюдаются в Москве. Она не узнает часть мигрантов, сообщает Mash .

Разработчики жалуются, что примерно каждый десятый рабочий остается «невидимкой» для системы. В итоге на объекты заходят люди, которые находятся в розыске, а рабочие с «чистыми» документами пройти не могут.

Систему распознавания лиц начали внедрять на столичных стройках с прошлого года с целью борьбы с нелегальной занятостью. Камеры на турникетах сверяют лицо с базами — данные берут из миграционных центров, отпечатков и фото, все собирают в единую биометрию.

Причиной сбоя стали сложности при обучении алгоритмов. Их тренировали в основном на европейской внешности, поэтому точность для выходцев из Средней Азии ниже. В реальной жизни «цифровой контроль» сбоит из-за плохого освещения и закрытых касками лиц.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.