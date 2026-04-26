Вооруженная пистолетами толпа напала на семейную пару в Альметьевске

Неизвестные напали на семейную пару с пистолетами вблизи жилого дома в Альметьевске. Участников потасовки со стрельбой и поножовщиной задержали, сообщает 112 .

Инцидент произошел у многоэтажки на улице Чернышевского. По словам знакомых, два дня назад мужчина вернулся домой пьяным и подрался во дворе с неизвестными. Очевидцы предполагают, что сегодня они пришли отомстить.

На опубликованных кадрах видно, как неизвестные окружают мужчину, когда он вышел с супругой из дома, чтобы вынести мусор. Неожиданно один из нападавших достает пистолет и открывает огонь, после чего начинается погоня. Жена в панике убежала в ближайший подъезд, умоляя жильцов открыть дверь.

Когда у преследователя кончились патроны, мужчина выбежал из-за автомобиля и кинулся на него с ножом. Сотрудники полиции задержали всех участников конфликта.

