Не шути с бабушкой: 83‑летняя японка до смерти забила веселого мужа

Пожилая женщина убила подшучивавшего над ней мужа в Японии

Пожилая женщина до смерти избила 82-летнего мужа в Японии, после чего придумала оригинальное оправдание, сообщает Japan Today.

В Нагое полиция расследует дело об убийстве после того, как 83‑летняя Норико Акаике сообщила о падении мужа и вызвала скорую.

Ее 82‑летний супруг, Синичи, был доставлен в больницу с подозрением на инфаркт, однако врачи не смогли его спасти. При осмотре медики обнаружили множественные ушибы по всему телу и вызвали правоохранителей.

Под давлением следствия Норико призналась, что сама ударила мужа несколько раз кулаком по лицу, а затем пнула его. По ее словам, поводом для вспышки гнева стали насмешки со стороны мужа.

«Он подшучивал надо мной, поэтому я ударила и пнула его», — заявила женщина.

Правоохранительные органы продолжают расследование обстоятельств происшедшего.

