Один человек пострадал при конфликте со стрельбой в Альметьевске Происшествия сегодня в 22:33

В Альметьевске один человек пострадал в конфликте, во время которого началась стрельба. Участников потасовки задержали, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД по Республике Татарстан.

Неизвестные напали на семейную пару возле жилого дома на улице Чернышевского. Один из нападавших достал пистолет и открыл огонь. Предварительно правоохранителями установлено, что выстрелы были произведены из пневматического пистолета. Нападавших задержали и доставили в полицию. В результате случившегося пострадал один человек. Его отпустили после оказания медпомощи. В связи с произошедшим проводится проверка.