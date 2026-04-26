В Екатеринбурге девочка выпала из окна, оставшись без присмотра в комнате

В Екатеринбурге 6-летняя девочка выпала из окна. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК России по Свердловской области.

Тело маленькой девочки обнаружили вблизи жилого дома № 59 на улице Шефской. Она жила в этом доме.

По данным следователей, 26 апреля девочка осталась без присмотра взрослых в комнате. Она облокотилась на москитную сетку и выпала из окна.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело. Уже проведен осмотр места происшествия, допрашивается очевидцы.

