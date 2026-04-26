СК возбудил уголовное дело из-за взлома аккаунта блогера Артема Чекалина

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после взлома аккаунта Артема Чекалина — бывшего мужа блогера Валерии Чекалиной (известной как Лерчек). Об этом заявил его адвокат Константин Третьяк, сообщают « Известия ».

По данным правоохранителей, неизвестные получили доступ к аккаунту Чекалина в Instagram*, а также к его перепискам, чем нарушили конституционное право потерпевшего.

Дело возбуждено по части 1 статьи 138 УК РФ («Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений граждан»).

Ранее защита обжаловала приговор Артема Чекалина — он получил 7 лет колонии за перевод более 251,6 млн рублей в ОАЭ с применением подложных документов.

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.

