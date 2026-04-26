Труп 6-летней девочки нашли на улице в Екатеринбурге
Тело маленькой девочки обнаружили вблизи жилого дома № 59 на улице Шефской в Екатеринбурге. Предварительно, погибшему ребенку 6 лет, сообщает Е1.RU.
Источник в правоохранительных органах подтвердил факт гибели девочки. По словам очевидцев, девочка жила в этом доме. Рядом с телом лежала москитная сетка.
«Тело накрыли и унесли в машину скорой помощи», — заявил очевидец.
На месте происшествия работают городские экстренные службы.
Ранее в Екатеринбурге четырехмесячная девочка внезапно скончалась в квартире, но семья не заметила ее смерти. Труп малышки девять часов лежал в кроватке, пока взрослые думали, что она спит.
