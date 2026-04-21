Думали, что спит: труп 4-месячной девочки 9 часов лежал в квартире на Урале

Четырехмесячная девочка внезапно скончалась в квартире в Екатеринбурге, но семья не заметила ее смерти. Труп малышки девять часов лежал в кроватке, пока взрослые думали, что она спит, сообщает E1.RU .

По словам знакомой семьи, в квартире вместе с девочкой находились мать и бабушка, которая решила, что ребенок спит, а потому не проверяла ее. Позже мать сообщила бабушке ребенка, что младенец не дышит. В квартиру вызвали скорую помощь.

Медики заявили, что смерть младенца наступила девять часов назад. К тому моменту девочка была уже вся синяя. На место смерти также прибыли правоохранители, они отвезли мать в отдел, а позднее отпустили. Полицейские установили, что смерть девочки не носит криминальный характер.

Мать малышки была в разводе с ее отцом. Мужчина переживал, что экс-супруга не давала видеться с дочерью. По словам знакомой семьи, в тот роковой вечер мужчина приехал к бывшей жене, но та была пьяна и не впустила его домой. Он своими силами открыл квартиру, но его прогнали.

На похоронах дочери на кладбище на Химмаше мужчина до последнего стоял возле гроба.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.