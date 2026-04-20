Ждала воскрешения: жительница ДНР 19 лет прожила в квартире с трупом дочки

Жительница ДНР рассказала, что сестра умерла в страшных муках от истощения, а мать заперлась с ее телом в квартире и жила так 19 лет, ожидая «воскрешения». При этом соседи все замечали, но не вызывали полицию.

Жуткая история произошла в Константиновке в ДНР. Как рассказала девушка, в детстве она жила с матерью и сестрой в квартире без электричества, газа и воды. Ей приходилось просить деньги в долг, собирать на базаре гнилую капусту для пропитания.

Сестра девушки много лет нуждалась в медицинской помощи и в какой-то момент умерла от истощения. Перед этим она несколько дней кричала и плакала.

Мать страдала психическим заболеванием. Она кричала в стены, заклеила окна, заперлась в квартире с трупом дочери и ждала, когда она «воскреснет». Женщина прожила с незахороненным телом собственного ребенка почти 19 лет.

Когда вторая дочь пыталась рассказать обо всем общественности, ей не верили. По словам россиянки, соседи догадывались о происходящем, но предпочитали не вмешиваться и не вызывали полицию.

Спустя 19 лет девушка, повзрослев, подала заявление в полицию о том, что в Константиновке проживает ее мать с трупом ребенка. В итоге сотрудники МЧС все же вскрыли квартиру и нашли тело сестры девушки. При этом, по словам россиянки, ее матери до сих пор не оказана психиатрическая помощь.

Она также отметила, что ей самой с трудом удалось выжить. Сейчас девушка проходит терапию.

