94 ветерана СВО прошли обучение по проекту «Киберзащитник», 44 уже трудоустроены
Статс-секретарь — заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева вручила удостоверения о повышении квалификации выпускникам шестого потока обучения в рамках проекта «Киберзащитник». Торжественная церемония прошла в Москве, сообщила пресс-служба фонда «Защитники Отечества».
Образовательная программа реализуется группой компаний S7 при поддержке фонда «Защитники Отечества», «Народного фронта» и региональных общественных организаций.
Проект направлен на профессиональную переподготовку и трудоустройство ветеранов специальной военной операции в IT-сфере. Участники обучаются основам информационных технологий и кибербезопасности, процессу управления уязвимостями, а также работе в центре мониторинга киберугроз. Об этом рассказала Анна Цивилева. Кроме того, специалисты Федерального медико-биологического агентства сопровождают защитников во время обучения и после его завершения.
За год существования проекта «Киберзащитник» его участниками стали 94 ветерана. Из них 44 выпускника уже трудоустроены в крупных российских IT-компаниях. Технологические компании предоставляют свои продукты для обучения, что позволяет участникам получать актуальные знания и навыки, востребованные на рынке труда.
В планах организаторов — провести еще три потока обучения. Ближайший из них состоится в июне 2026 года. Проект «Киберзащитник» помогает ветеранам СВО адаптироваться к мирной жизни и получить новую востребованную профессию в сфере информационной безопасности.
