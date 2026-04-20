94 ветерана СВО прошли обучение по проекту «Киберзащитник», 44 уже трудоустроены

Образовательная программа реализуется группой компаний S7 при поддержке фонда «Защитники Отечества», «Народного фронта» и региональных общественных организаций.

Проект направлен на профессиональную переподготовку и трудоустройство ветеранов специальной военной операции в IT-сфере. Участники обучаются основам информационных технологий и кибербезопасности, процессу управления уязвимостями, а также работе в центре мониторинга киберугроз. Об этом рассказала Анна Цивилева. Кроме того, специалисты Федерального медико-биологического агентства сопровождают защитников во время обучения и после его завершения.

За год существования проекта «Киберзащитник» его участниками стали 94 ветерана. Из них 44 выпускника уже трудоустроены в крупных российских IT-компаниях. Технологические компании предоставляют свои продукты для обучения, что позволяет участникам получать актуальные знания и навыки, востребованные на рынке труда.

В планах организаторов — провести еще три потока обучения. Ближайший из них состоится в июне 2026 года. Проект «Киберзащитник» помогает ветеранам СВО адаптироваться к мирной жизни и получить новую востребованную профессию в сфере информационной безопасности.

