Суд обязал экс-солистку группы «Демо» Звереву выплатить полмиллиона за песни

Суд удовлетворил иск продюсера группы «Демо» Вадима Мидлера к бывшей солистке Саше Зверевой. Экс-участница коллектива обязана выплатить полмиллиона рублей за нарушение авторских прав. Основанием стало публичное исполнение песен «Солнышко» и «2000 лет» на организованных ею мероприятиях, сообщает Telegram-канал «112» .

Исключительные права на эти хиты, прославившие поп-группу в начале 2000-х годов, принадлежат продюсеру Вадиму Мидлеру. Зверева покинула коллектив в 2012 году, после чего переехала в США и занялась индустрией моды. Уже в 2013 году суд запретил ей публично исполнять песни «Демо» без разрешения правообладателя.

Несмотря на запрет, Зверева продолжала использовать популярные композиции. Интересно, что именно она была первой исполнительницей этих песен, которые принесли группе всероссийскую известность. Однако суд встал на сторону правообладателя, подчеркнув, что права на музыкальные произведения принадлежат не исполнителю, а тому, кто владеет авторскими правами.

Решение суда обязывает бывшую солистку выплатить компенсацию. Этот случай в очередной раз показывает, что даже авторство исполнения не дает права свободно использовать песни без разрешения владельца интеллектуальной собственности. Особенно если между сторонами есть прямой судебный запрет.

