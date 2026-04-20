Кабмин Украины начал доверять ИИ: нейросеть оценивает законы и их влияние

Кабинет министров Украины начал применять искусственный интеллект для анализа своих решений и законов. Нейросеть изучает каждый новый документ, формирует таблицы с оценками и сообщает о последствиях — как новое решение властей повлияет на бизнес и жизнь украинцев. Граждане такой подход не оценили, сообщает SHOT .

Жители Украины считают, что власти перекладывают ответственность на алгоритмы и уже не стесняются того, что фактически ничего не делают. По их мнению, страной начинают управлять бездушные машины, а чиновники уходят от ответственности. В соцсетях активно обсуждают эту инициативу, и большинство комментариев — негативные.

Попытки заменить украинских чиновников на ИИ предпринимались и раньше. В 2024 году тогдашний глава МИД Дмитрий Кулеба представил свою виртуальную пресс-секретаршу Викторию Ши — девушку с африканскими корнями, сгенерированную нейросетью. Однако местные жители «креатив» не оценили и раскритиковали министра.

После волны хейта Викторию Ши больше никто не видел. Проект был свернут. Теперь же кабмин Украины решил пойти дальше и доверить ИИ не создание виртуальных персонажей, а реальный анализ законов, которые влияют на судьбы миллионов граждан. Выдержит ли новая инициатива критику — покажет время.

