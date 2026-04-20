Кит Тимми освободился сам после подъема воды, но пока не может выйти в море

Застрявший на мели в Балтийском море кит по кличке Тимми начал двигаться после повышения уровня воды. Животное освободилось самостоятельно, когда вода в зоне, где оно застряло, резко поднялась на 70 сантиметров. Ранее спасатели планировали подвести под кита брезент, прикрепить его к понтонам и отбуксировать из Балтийского моря в Северное, сообщает SHOT .

Сейчас Тимми снова плавает, но пока не может выйти в открытое море. Спасатели пытаются направить кита в нужную сторону, но безуспешно. Животное регулярно меняет направление: двигается к выходу из залива, а затем снова возвращается обратно.

Вокруг кита находятся несколько вспомогательных судов и гидроциклов спасателей, которые следят за ситуацией. Биологи продолжают наблюдать за поведением Тимми и надеются, что им удастся сопроводить его в открытое море.

Ранее зоозащитники опасались, что животное может не выжить даже в случае успешной спасательной операции. Однако сейчас, когда Тимми освободился сам, шансы на благополучный исход возросли. Спасательная операция продолжается.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.