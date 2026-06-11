Долина потребовала 176 млн руб с мошенников, но суд может занизить сумму

Лариса Долина подала иск к осужденным за мошенничество с ее квартирой в Хамовниках. Певица требует взыскать более 176 млн рублей. Адвокат Андрей Алешкин заявил, что суд может снизить эту сумму, сообщает aif.ru

Иск Ларисы Долиной поступил в Лефортовский суд Москвы. Ответчиками стали Анжела Цырульникова, Дмитрий Леонтьев, Артур Каменецкий и Андрей Основа.

Адвокат Андрей Алешкин заявил, что в ходе расследования уголовного дела экспертиза уже установила размер причиненного певице вреда. По его словам, суд учтет стоимость квартиры и сопутствующие расходы.

«Плюс есть подтверждение стоимости квартиры и сопутствующий вред — оплата юристов и адвокатов. Если заявленные траты подтверждены документально, то суд с высокой степенью вероятности их взыщет. Если моральный вред включен в иск, он также подлежит оценке», — отметил Алешкин.

Юрист добавил, что итоговая сумма компенсации может оказаться ниже заявленной.

«Как правило, суд занижает эти суммы. Хотя в случае с Долиной, возможно, и не станет этого делать», — подчеркнул он.

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