Киев возобновит прокачку нефти по «Дружбе» во вторник ради кредита ЕС

Украина ожидает возобновления прокачки нефти по трубопроводу «Дружба» во вторник. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство. По данным агентства, на вторник также запланированы технические испытания нефтепровода, пишет РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

Возобновление транзита, в свою очередь, откроет путь для Евросоюза к разблокированию крайне необходимого кредита для Киева. Как заявлял премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, Украина готова с понедельника восстановить поставки российской нефти. Но при условии, что Венгрия снимет вето на кредит ЕС в пользу Киева на 90 миллиардов евро.

Орбан подчеркнул, что Венгрия не готова снимать вето до фактического возобновления транзита.

Украина остановила транзит российской нефти по «Дружбе» через свою территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на повреждения нефтепровода.

Словацкие власти считают, что трубопровод функционирует, а остановка поставок нефти — это политическое решение украинской стороны с целью шантажа.

