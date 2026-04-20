Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс представил в Европарламенте данные, сравнивающие оборонное производство России и Евросоюза. По его оценкам, Россия вдвое обгоняет все страны ЕС вместе взятые по производству артиллерийских снарядов и почти в четыре раза — по выпуску крылатых ракет. Цифры, по его словам, получены из открытых источников, сообщает ТАСС .

Согласно приведенным данным, в прошлом году Россия произвела 4 миллиона артиллерийских снарядов, тогда как страны Евросоюза — только 2 миллиона. По крылатым ракетам разрыв еще больше: Россия выпустила 1 100 единиц, ЕС — 300. По баллистическим ракетам у России 900, у Евросоюза — ноль.

Кубилюс назвал сложившуюся ситуацию «серьезным вызовом» для Европы. Он заявил, что Евросоюз должен начать производить оружия больше, чем Россия, если действительно хочет эффективно сдерживать страну в военном отношении. Еврокомиссар призвал к наращиванию оборонных мощностей.

Эти данные прозвучали на фоне дискуссий в ЕС о необходимости увеличения военных бюджетов и совместных закупок вооружений. Представители европейских стран неоднократно заявляли о необходимости сокращать зависимость от поставок оружия из США и развивать собственный оборонно-промышленный комплекс. Однако, как показывают цифры, до уровня России европейской оборонке пока далеко.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.