Пассажир самолета из Петербурга умер после экстренной посадки в Бухаресте

Пассажир самолета Airbus A321 авиакомпании Pegasus, следовавшего рейсом из Санкт-Петербурга в Стамбул, скончался на борту после экстренной посадки в Бухаресте. Сигнал бедствия был подан через два часа после вылета. Причиной стала клиническая смерть 60-летнего мужчины, который находился в хвостовой части лайнера, сообщает Mash .

После посадки в румынской столице медики пытались реанимировать пассажира прямо в салоне, но их усилия оказались безуспешными. На борту не оказалось ни одного врача. Первую помощь мужчине оказывали сотрудники авиакомпании, однако спасти его не удалось.

Очевидцы рассказали, что пассажир выглядел плохо еще во время полета. После приземления остальных пассажиров держали на борту около двух часов. Затем им выдали воду и шоколад и вывели в здание аэропорта Бухареста.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Авиакомпания Pegasus пока не сделала официального заявления по факту смерти пассажира на борту своего самолета. Пассажирам, летевшим этим рейсом, будет предложен другой борт для продолжения поездки в Стамбул.

