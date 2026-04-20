Самолет из Петербурга в Стамбул экстренно сел в Румынии

Рейс, следующий из Санкт-Петербурга в Стамбул подал сигнал бедствия во время полета. Ему пришлось совершить экстренную посадку, сообщает Mash .

Борт Airbus A321 авиакомпании Pegasus Airlines подал сигнал бедствия через два часа после взлета. На его борту, по разным оценкам, могут находиться от 185 до 236 пассажиров.

Воздушное судно совершило экстренную посадку в румынском Бухаресте. При этом регулярное авиасообщение между Россией и Румынией приостановили в 2022 году — страна не принимает и не отправляет прямые рейсы.

Известно, что авиалайнер находится в эксплуатации 5,5 лет. На данный момент не раскрывается, что именно произошло с самолетом.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.