Гоночный автомобиль врезался в зрителей в Аргентине
Гоночный автомобиль вылетел с трассы и врезался в толпу зрителей во время ралли в Аргентине. Есть погибший, сообщает РИА Новости.
Трагедия произошла в провинции Кордова. Как отмечает телеканал TN, один из автомобилей, ехавший с большой скоростью не вошел в гоночный поворот, а по обеим сторонам дороги стояли зрители.
Ограждения там не было. Единственное, что там было, — крупные камни, обозначающие дорогу.
Водитель вылетевшего с трассы автомобиля не справился с управлением. Машина несколько раз перевернулась и врезалась в зрителей.
Погиб один человек. Также пострадала женщина, получившая перелом лодыжки, и несовершеннолетняя девушка. У нее незначительные травмы.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.