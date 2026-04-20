Гоночный автомобиль врезался в зрителей в Аргентине

Гоночный автомобиль вылетел с трассы и врезался в толпу зрителей во время ралли в Аргентине. Есть погибший, сообщает РИА Новости .

Трагедия произошла в провинции Кордова. Как отмечает телеканал TN, один из автомобилей, ехавший с большой скоростью не вошел в гоночный поворот, а по обеим сторонам дороги стояли зрители.

Ограждения там не было. Единственное, что там было, — крупные камни, обозначающие дорогу.

Водитель вылетевшего с трассы автомобиля не справился с управлением. Машина несколько раз перевернулась и врезалась в зрителей.

Погиб один человек. Также пострадала женщина, получившая перелом лодыжки, и несовершеннолетняя девушка. У нее незначительные травмы.

