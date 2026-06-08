«Дискотека Авария» отреагировала на выходки солиста на Дне города в Иркутске

Музыкальная группа «Дискотека Авария» написала в социальных сетях, что участники смотрят отметки слушателей после выступления на Дне города в Иркутске и не могут остановиться. При этом в комментариях в соцсети разгорелся скандал вокруг действий солиста коллектива Алексея Серова на сцене.

«Смотрим ваши отметки, и не можем остановиться. Спасибо, что сохранили этот вечер — для нас и для себя. Продолжайте в том же духе! Мы смотрим, лайкаем и радуемся как дети. Иркутск, красавцы», — написал коллектив.

До этого пользовательница Сети опубликовала видео с концерта в Иркутске. На нем солист Алексей Серов спустился со сцены к толпе, подошел к фанатке и поцеловал ее в губы несколько раз.

Другая поклонница выложила видео, на котором исполнитель просунул между ног предмет одежды и имитировал секс, тряся ягодицами.

Мнение пользователей о поступках солиста разделилось. Одни люди считают, что действия Серова по отношению к фанатке — перебор. Другие пишут, что солист «отработал на 100%».

Под видео с имитацией секса на сцене одни фанаты посчитали выходку Серова мерзкой.

«Кто говорит позорище, какие вы скучные. Эти ребята просто никогда не меняются. У них такие же клипы были и в 2006, и 2010, и 2020. И концерт был после 21:00. Если такие правильные, то надо было детей уже увести спать», — защитила любимую группу одна из комментаторов.

«Дискотека Авария» выступила на концерте в честь Дня города в Иркутске 6 июня. Коллектив пел примерно час.

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