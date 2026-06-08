Снял футболку и трогал 7-летнюю: мужчину заподозрили в педофилии в Люберцах

В парке Дружбы на улице Камова в подмосковных Люберцах сотрудники полиции задержали молодого человека по подозрению в педофилии. Он трогал семилетнюю девочку, сообщает Telegram-канал « ЖК Самолет Люберцы ».

По словам очевидцев, парень подсел к находящемуся на лежаке ребенку, снял с себя футболку и принялся ее трогать.

Подозрительное поведение незнакомца вовремя заметила компания местных мужчин. Они вмешались в ситуацию.

Мужчины вызвали на место происшествия наряд полиции и удерживали злоумышленника, не позволив ему скрыться до приезда правоохранителей. Сам задержанный так и не сумел внятно объяснить мотивы своего поступка.

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