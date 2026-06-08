Как узнать кровососа: чем отличаются комары-звонцы от кровопийц комаров-пискунов

Те самые столбы из мельтешащих насекомых, что висят над водоемами и тропинками в теплые вечера, чаще всего вовсе не кровопийцы, а комары-звонцы, или хирономиды. Об этом РИАМО сообщила биолог Николай Сосьвин.

«Их роящиеся облака пугают, но это абсолютно безобидные создания: у взрослых звонцов попросту нет работающего ротового аппарата, они не питаются и не кусаются, а живут всего несколько дней лишь ради размножения. Свое название они получили за тонкий звенящий гул, который издает рой», — объяснил биолог.

Отличить их несложно. У звонца тело стройнее, передние ноги он часто приподнимает вверх, как будто принюхивается, а характерного длинного хоботка-жала у него нет. У самцов пышные, перистые усики — словно две метелочки.

Настоящий кровосос, обыкновенный комар-пискун, держится поодиночке, имеет колющий хоботок и садится на кожу, сложив крылья вдоль тела.

«Звонцы — важнейшее звено пищевых цепей: их личинки-мотыль кормят рыбу, а сами комары — птиц и стрекоз», — отметил Сосьвин.

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