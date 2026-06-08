Юань по 10,75–11 рублей: что будет с китайской валютой на этой неделе

На этой неделе курс юаня на Московской бирже будет двигаться в диапазоне 10,75–11 рублей. При этом высокая ключевая ставка ЦБ и цены на нефть поддерживают рубль, а увеличение покупок валюты Минфином и санкционная риторика оказывают на него давление, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

Текущая денежно-кредитная политика российского регулятора с высокой ключевой ставкой играет на стороне российского рубля в паре с юанем. Также все еще высокие, хоть и снижающиеся цены на нефть продолжают выступать фактором поддержки национальной валюты, отметил эксперт.

При этом рубль показывает ослабление на фоне увеличения практически вдвое покупок Минфином валюты в июне. Давление на него оказывают и санкционная риторика, и общая неопределенность в геополитике.

В фокусе как для рубля, так и для юаня — очередной виток активного сотрудничества КНР и РФ. После визита российского президента в Китай готовится ряд экономических соглашений, которые способны расширить перспективы расчетов в рублях и юанях. Отдельного внимания, по словам Тимошенко, заслуживает свежий анонс планов по сотрудничеству в энергетической сфере.

Глобально китайский юань продолжает получать поддержку от жесткого валютного контроля, который используют власти КНР внутри страны. Действующие в Китае ограничения по переводу капитала за рубеж и другие меры способствуют продолжению управления курсом китайской валюты.

По прогнозам эксперта, торговый диапазон юаня на текущую неделю составит 10,75–11 рублей.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.