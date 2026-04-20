В России будут судить аферистов, похищавших деньги у бойцов СВО в Шереметьево

На территории аэропорта Шереметьево действовала преступная группировка из нескольких десятков человек, которая похищала средства у участников СВО под разными предлогами в 2022–2024 годах, сообщает пресс-служба СК РФ .

Перед судом предстанут 40 участников банды. Они проходят по разным статьям: организация и участие в деятельности преступного сообщества, незаконное лишение свободы, грабеж и т. д.

В отношении части соучастников расследование уже завершено. Суд рассмотрит уголовные дела руководителей возглавляемого Дмитрием Боглаевым и Русланом Хусеновым подразделения преступного сообщества и его участников — безработных Кристины, Зои и Натальи Солдатенко, Азалии Хамидуллиной и Риммы Полудановой.

Следствие утверждает, что эти люди занимались попрошайничеством на территории аэропорта. Злоумышленники вводили бойцов СВО в заблуждение, говорили о якобы своем критическом финансовом положении и выманивали у них деньги.

Соучастников обвиняют в организации и участии в преступном сообществе, а также в мошенничестве. Они арестованы.

Ранее в суд также поступило уголовное дело в отношении еще четырех участников банды, работавших водителями такси. Они намеренно завышали цену на поездки, обманывая тем самым потерпевших.

Расследование в отношении иных фигурантов продолжается.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.