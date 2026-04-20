Скандал с Nike: реклама в Бостоне оскорбила пешеходов, компания извинилась

Компания Nike оказалась в центре скандала из-за рекламного слогана, размещенного у входа во флагманский магазин в Бостоне. На баннере было написано: «Бегуны, добро пожаловать! Ну и пешеходам тоже можно», после этого на компанию обрушилась критика, пишет SHOT .

Бостон ежегодно принимает один из крупнейших марафонов мира, и реклама была приурочена к этому событию. Однако фраза мгновенно разлетелась по социальным сетям и вызвала шквал критики.

Тысячи покупателей обвинили бренд в дискриминации людей, которые предпочитают ходьбу бегу. Многие посчитали, что слоган звучит унизительно и высокомерно по отношению к пешеходам. В соцсетях развернулась бурная дискуссия, и негативная реакция оказалась настолько мощной, что компании пришлось экстренно реагировать.

Nike оперативно демонтировала спорный баннер. Представители бренда выступили с официальным заявлением, в котором объяснили, что хотели привлечь больше людей к участию в забегах — независимо от их физической подготовки и опыта. Пиарщики компании признали, что рекламная кампания провалилась, а задумка была превратно истолкована общественностью.

Несмотря на извинения и объяснения, инцидент привел к серьезному репутационному удару для Nike. История со скандальным слоганом стала предметом многочисленных обсуждений в СМИ и соцсетях. Эксперты по маркетингу отмечают, что даже крупные мировые бренды не застрахованы от провалов в коммуникации, когда креативная идея идет вразрез с ожиданиями аудитории.

