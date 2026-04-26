Заслуженный артист РСФСР Лев Шимелов умер из-за инсульта

Как рассказали в окружении артиста, причиной смерти стал инсульт.

Врачи боролись за жизнь Шимелова, сделали операцию и подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких. Несмотря на все усилия, медики не смогли спасти пациента — он провел в реанимации почти неделю, но скончался.

Прощание с артистом прошло в воскресенье в Боткинской больнице. Похороны состоятся на Ваганьковском кладбище, дата будет объявлена позднее.

Лев Шимелов родился в Баку в 1930 году. В разные годы артист работал в Московском мюзик-холле и Москонцерте. Как эстрадный режиссер он поставил программы «Москва улыбается вам», «Он, она и спорт» с участием Любови Полищук, а также «Это было вчера». С 1979 года Шимелов вел знаменитую радиопередачу «Радионяня». В 1990 году он был удостоен звания заслуженного артиста РСФСР.

