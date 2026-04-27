Правительство Мали подтвердило смерть главы Минобороны

Министр обороны и по делам ветеранов Мали Садио Камара погиб. Об этом официально объявил по государственному телевидению представитель правительства республики Исса Усман Кулибали, сообщает ТАСС .

По его словам, чиновник был убит 25 апреля в результате нападения боевиков. Они совершили атаку на дом, где находился министр.

Ранее о смерти главы Минобороны заявил журнал Jeune Afrique.

При этом смертельное ранение также получил один из родственников погибшего главы оборонного ведомства.

