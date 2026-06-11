Михаила Галустяна могут оштрафовать за мусор в горах Осетии

Актеру и шоумену Михаилу Галустяну, а также его съемочной группе грозит штраф в размере 30 тысяч рублей. Причина — крупногабаритный мусор, оставленный в горах Северной Осетии после работы над сериалом, сообщает Mash .

Местные жители обнаружили реквизит и декорации уже после того, как съемочный процесс завершился. Добровольцы собрались и убрали мелкие отходы своими силами. Однако вывезти коробки, пеноблоки и пластик не удалось — это тяжело сделать из-за труднодоступности горной местности.

Теперь организаторам съемок инкриминируют несоблюдение требований в области охраны окружающей среды. За это нарушение предусмотрен административный штраф.

На звонки журналистов ни сам Михаил Галустян, ни представители его команды пока не ответили.

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