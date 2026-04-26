В Мали боевики-джихадисты расправились с министром обороны Садио Камарой

сегодня в 16:20

Министр обороны Мали Садио Камара был убит в результате теракта

Теракт произошел накануне вечером на армейской базе Кати. Подрыв резиденции совершил смертник из группировки «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин»*, входящей в международную террористическую сеть «Аль-Каида»*.

Помимо этого, при теракте смертельное ранение получил один из родственников погибшего генерала.

Ранее радикальные исламисты атаковали позиции военных в малийских городах Кидаль, Гао, Севар и Кати. Вооруженные группировки установили контроль над рядом военных объектов. Для нейтрализации боевиков в стране были мобилизованы все силы. В отражении атаки приняли участие российские войска.

*признаны террористическими организациями и запрещены в РФ.

