сегодня в 23:55

В Ливане сообщили о 2 509 погибших с начала военной эскалации

В Ливане с начала военной эскалации 2 марта погибли 2 509 человек. Ранены оказались 7 755, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав республики.

За последние сутки в результате ударов израильских ВВС по южным районам Ливана погибли не менее 13 человек, еще 30 получили ранения. Атаки продолжаются, несмотря на режим прекращения огня, установленный 17 апреля.

При этом в Минздраве ожидают, что количество жертв и пострадавших может возрасти, поскольку Израиль продолжает интенсивные бомбардировки населенных пунктов и объектов инфраструктуры.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о продлении перемирия между Израилем и Ливаном.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.